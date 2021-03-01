Bursaspor ve Ümit Milli Takım'da attığı gollerle dikkat çeken ve Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt'a imza atan Ali Akman, "Aklımda hiçbir zaman Türkiye'de kalmak olmadı.

Bursaspor ve Ümit Milli Takım'da attığı gollerle dikkat çeken ve Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt'a imza atan Ali Akman, "Aklımda hiçbir zaman Türkiye'de kalmak olmadı. Yönümü hep Avrupa'ya çevirdim. Çünkü orada hem futbol hayatımın hem de özel yaşamımın daha iyi gelişeceğini düşündüm" dedi.

Ümit Milli Takım ve Bursaspor forması altında sergilediği performansla dikkat çeken ve sezon sonu için Bundesliga ekibi Eintrach Frankfurt'a imza atan 18 yaşındaki golcü Ali Akman, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Kariyerinin yükselişini yaptığı ve 25 maçta süre alıp 4 gol bulduğu 2019-2020 sezonunu değerlendiren genç forvet, "Geçtiğimiz sezon benim için çok güzeldi. Sonradan oyuna girdiğim maçlarda az süre aldım. Onları çok saymıyorum. Ama ilk 11 oynadığım çoğu maçta hep iyi işler yaptım. Gol attım, asist yaptım. Geçen sezonki hedefim oynayamasam bile kadroda yer almaktı. Çünkü o sezon takımın hedefleri biraz daha farklıydı ve ben de takıma yeni girmiş çok genç bir oyuncuydum. Amacım, şans geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmek ve kendimi gösterebilmekti. O sezon beklediğim gibi güzel geçti ve bir bakıma çıkışımı da yapmış oldum" diye konuştu.

"Beklediğim gibi, patlama yaptığım sezon oldu"

Bu sezon 17 maçta 10 golü bulunan Ali Akman, performansıyla ilgili, "Gerçekten güzel bir performans bence. Beklediğim gibi, patlama yaptığım sezon oldu. Hep hayalini kurduğum bir çizgi vardı, '16-17 gibi oynamaya başlarım, 18-19 yaşıma geldiğimde de A Milli Takım'ı isterim' diyordum. Hayallere gem vurulmaz. Hayal ettiğim gibi de sezona güzel başladım. İstatistiklerim de oldukça iyi. Ama rakamların ötesinde benim kendimde görmek istediğim asıl şey, oyuna verdiğim katkıdır. Her maçımı sonra çok sık izlerim. Mesela bazen gol attığım maçlarda istediğim şekilde oynayamadığımı görüyorum. Bu da beni çok mutlu etmiyor. Tabii ki gol atmak ya da attırmak güzel şeyler. Ama oyuna bir katkı verebiliyorsam, asıl bu benim iyi bir yolda olduğumu gösterir. Benim özellikle dikkat ettiğim konu hep bu oluyor. Oyuna verdiğim katkı nedir ya da kaç top kaybettim Benim için en önemli istatistikler bunlar" değerlendirmesini yaptı.

"Yönümü hep Avrupa'ya çevirdim"

1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere 4 yıllığına Eintracht Frankfurt'a imza atan genç futbolcu, bu tercihi ile ilgili, "Kafamın çok karışabileceği bir yaştayım 'Hayatımda vereceğim en önemli karar bu, doğruyu yapmalıyım' modundaydım. Birçok kulüp beni istedi ve onlarla da temasımız oldu. O sırada ben de gitgeller yaşadım. 'Ne yapmalıyım, nereye gitmeliyim' diye çok düşünüyordum. Aklımda hiçbir zaman Türkiye'de kalmak olmadı. Bunu hiç düşünmedim. Yönümü hep Avrupa'ya çevirdim. Çünkü orada daha iyi gelişeceğimi düşündüm. Bu karmaşık karar verme sürecinde Eintracht Frankfurt tercihimin doğru olduğuna beni inandıran kişi Ozan Kabak oldu. Ozan'la çok konuştuk. Ama bana bir-iki cümlesi zaten yetti. 'Burası çok farklı. Geldiğinde göreceksin. Hiç düşünme bile' sözleri, kararımı kesinleştirdi. Şu da çok önemliydi benim için, 'Beni isteyen kulüp, bu isteğinde ne kadar samimi?' Bu aşamada sportif direktör Fredi Bobic ve teknik direktör Adi Hütter'in beni arayıp konuşmaları ve verdikleri güven de çok önemliydi. Maçlarımı o kadar çok izlemişler ki, nasıl bir oyuncu olduğumu çok iyi biliyorlar. Anlattıkları projeler ve beni bu kadar istemeleri de kararımı vermemde etkili oldu. Frankfurt gibi büyük ve köklü bir kulüp, bir oyuncuyu bu kadar çok istiyorsa, bu yolda çok güzel şeyler vardır diye düşündüm" açıklamasında bulundu.

"Her şeyin adım adım ilerlemesini istiyorum"

Kariyerinde 4 yıllık yol haritasının sorulması üzerine Ali, "Dört yılı kafamda kurmaya başladım bile. Öncelikle her şeyin adım adım ilerlemesini istiyorum. Bir acelemin olmadığını düşünüyorum. Çok önemli ve çok güzel yıllar var önümde. Bu dört yılı dolu dolu nasıl geçiririm kafasındayım. Oyun anlamında, fiziksel anlamda, yaşam anlamında, dil anlamında en iyi şekilde yaşamak istiyorum. Hem futbol hayatıma hem de özel hayatıma güzel şeyler kazandırmayı planlıyorum. Futbol anlamında çok iyi çalışmak istiyorum gerçekten. Nereye geldiğimi, gittiğimde daha iyi anlayacağım diye düşünüyorum. Gerçekten o değişimi görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Fiziksel ve mental olarak çok daha güçlü olacağımı düşünüyorum. Hiçbir zaman yılmayacağımı da düşünüyorum. Benim için çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Adım adım ilerleyip her şeyi en doğru şekilde yaşamak istiyorum" cevabını verdi.

"La Liga'yı kendime daha uygun görüyorum"

Uzun vadeli kariyer planlarını da anlatan Ali Akman, "Hayallerin tabii ki sınırı yok. En üst seviyeleri görmek istiyorum. Gideceğim kulüp Frankfurt. Çok iyi bir kulüp. Orada öncelikle iyi bir yer edinmek, güzel şeyler yaşamak istiyorum. Performansım iyi olursa zaten işler farklı yerlere gidiyor. Bu seviyeleri de görmek istiyorum. O yüzden öncelikli hedefim Frankfurt'ta iyi işler yapıp, iyi bir yer edinmek. Bana inananları mahcup etmemem gerekiyor. Bundesliga'da futbol ayağa paslarla çok güzel oynanıyor. Fiziksel olarak da yüksek kaliteli bir lig. La Liga ve Premier Lig'i en üst seviye olarak düşünürsek, La Liga'yı kendime daha uygun görüyorum" diye konuştu.

"Bizim için Milli Takım hep çok farklıdır"

Ümit Milli Takım forması giyen Ali Akman, ay-yıldızlı forma ile ilgili görüşlerini de paylaşarak, "Burası çok farklı. Riva benim için inanılmaz bir yer. Burayı çok seviyorum. Milli Takım Tesisleri'nde olmak beni hep mutlu etmiştir. Üzerimizdeki bu arma çok önemli ve değerli. Bizler de en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Benim için en önemli şeylerden birisi Milli Takım formasını giymek, sahada taşımak ve en iyi şekilde hizmet etmek. Ailem de bu konuda beni çok destekliyor. Onlar da milliyetçidir. Çok değer veririz Türk Bayrağına. Babamın telefonunda benim Milli Takım formalı fotoğraflarım var. Bana hep, 'Milli Takım formalı fotoğrafını at' der. Bizim için Milli Takım hep çok farklıdır. Neticede oynadığımız kulüplere hizmet edeceğiz ama Milli Takım bambaşka gerçekten. Amcamdan görüyordum. Bir gol atıyor, inanılmaz bir sevinç oluyor, bütün ülke ayağa kalkıyor. Ben bunu sağlamalıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeliyim. Bu formayla çok büyük başarılar elde etmek istiyorum. Elimden geleni vermek istiyorum. O formayla sahada iki kişi oluyorsun, üç kişi oluyorsun. Bütün takım olarak iyi bir havadaysan, takım arkadaşlarınla iyi sarılıyorsan seni inanılmaz bir noktaya taşıyor. Bu duyguları hiçbir şekilde parayla satın alamazsın. Bu duyguları yaşama şansını Allah bize nasip ediyor. Bunun için şükredip en iyi şekilde temsil etmek durumundayız. Buna layık olmak bile inanılmaz bir duygu. Milli Takım formasıyla sahaya çıkıyorsun, milyonlar arkanda. Türkiye'de futbol aşkı çok farklıdır. O yüzden bir şekilde A Milli Takım'da başarılar elde edip, bu duyguları en iyi şekilde orada da yaşamak istiyorum. İnşallah Allah nasip eder" ifadelerini kullandı.

"Gruptan kesinlikle çıkmamız lazım"

Ali Akman, son olarak Galler, İsviçre ve İtalya ile aynı grupta yer alınan 2021 Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirerek, "Bizim bu gruptan kesinlikle çıkmamız lazım. Bir oyuncu için de Milli Takım'la bir yerlere gelmek çok farklıdır. İnşallah en iyi şekilde sonuçlar alıp, gruptan çıkacağız. İnsanımız da biz de başarıya açız. A Milli Takım forması ile bu başarıyı yakalamamız lazım. Şu anki oyuncu grubu bunu başarabilecek seviyede. Dünya Şampiyonu olmuş Fransa'yı burada yendik, orada berabere kaldık. A Milli Takım maçlarını izlerken kadroya baktığım zaman mutlu oluyorum. Yüzüm gülüyor. Ağabeylerimin hepsi müthiş oynuyor" dedi.