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Akşener, aday olmayacağını açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı!

Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklama ile genel başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını belirtti.

İşte Akşener'in yazılı açıklaması!

 

Müsavat Dervişoğlu adaylığını açıkladı!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Seçimli Olağanüstü Kurultay’ında genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Koray Aydın adaylığını açıkladı!

Müsavat Dervişoğlu'nun ardından, Koray Aydın da İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

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