Akçay: “Türkiye, siyasi istikrarını sağlamıştır”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulunun, TBMM'nin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Vatandaşların Ramazan Bayramını da kutlayan Akçay, bağımsızlık ve egemenlik destanı olan 23 Nisan'ın, büyük devletler kuran, bütün insanlığı kucaklayan Türk milletinin şanlı tarihinin müstesna bir örneği olduğunu kaydetti.

Akçay, 23 Nisan'ın Türk milletinin işgallere, felaketlere, katliamlara ve ızdıraplı göçlere mahkum edilişine karşı muhteşem şahlanışı olduğunu anlamına geldiğini ifade ederek, bağımsızlık mücadelesinin Hatay'da Kara Mehmet Çavuş, İzmir'de Hasan Tahsin, Ayvalık'ta Yarbay Ali Çetinkaya, Maraş'ta Sütçü İmam olup düşmanının üzerine yıldırım misali yağdığını söyledi.

Düşmana atılan ilk kurşunların Atatürk'ün Samsun'da attığı ilk adımla perçinlendiğini ve Anadolu'nun her köşesinde gür bir sesle yankılandığını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi 103 yıl önce memleketin dört bir yanından gelen kahramanların dualarıyla, azim ve iradesiyle açıldı. O kahramanlar ümitleri boğan felaketlerden göz kamaştıran zaferler çıkartarak 23 Nisan'da ülkemize hürriyeti müjdelediler, Meclis çatısı altında bölücü emellerle farklılıkların altını çizmek yerine etnik köken, din, mezhep, yöre ayrımı yapmaksızın milli devlet ölçüsünde birleştiler, 23 Nisan'ı milletimizin geleceği olan çocuklarımıza ve dünyadaki tüm çocuklara armağan ederek umut saçan bir gelecek inşa ettiler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşımızı yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran yüce bir meclistir. Ülkemizin pek çok hamleleri ve demokrasi bu çatıda olgunlaşmış, bu sıralarda perçinlenmiştir. Bu Meclis ülkemize çok büyük hizmetler yapmıştır. Fakat ne yazık ki siyasi tarihimiz aynı zamanda çok sayıda siyasi krizlerle darbelerle muhtıralarla vesayet girişimleriyle de kesintiye uğramıştır. Sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle pek çok hükümet krizleri çıkmış, istikrarsız hükümetlerin deneme yanılma yöntemiyle ülkemizin temel meseleleri adeta ortada kalmıştır. Yaşanan siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle bu şekilde emeklerimiz, yarım kalan yatırımlarımız, devam ettirilemeyen projelerimiz, iç ve dış odaklar tarafından engellenen hamlelerimiz, velhasıl kaybolan yıllarımız olmuştur. Terör örgütleri ve ihanet yuvaları, yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan da yararlanarak memleketimize ağır bedeller ödetmiştir."

Akçay, çok partili seçimlerin ilk kez yapıldığı 1946'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girdiği 24 Haziran 2018'e kadar geçen 72 yılda 51 hükümetin görev yaptığını, bunlardan 17'sinin koalisyon, 6'sının azınlık, 3'ünün darbe hükümeti kurulduğunu söyledi.

Geçen 72 yılda 20 genel seçim yapıldığını, bunlardan 11'inin erken seçim, 7'sinin olağan, 2'sinin de darbe sonrası seçim olduğunu dile getiren Akçay, hükümetlerin ortalama görev süresinin ise 1,5 yılı bulmadığını ifade etti. Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tablodan çıkan en önemli sonuç şudur; Eski parlamenter sistemle geçen 72 yıllık dönemi bir siyasi istikrarsızlık dönemi olarak tanımlamak doğru bir tespit olacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle siyasi istikrarını sağlamıştır. Bu çok önemli bir kazanımdır. Bunu asla göz ardı edemeyiz. 5 yılı başarıyla geride bırakan bu sistemle ülkemiz kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Türkiye yeni sistemle prangalarından kurtulmuş, atılımlarımıza engel olan kronik sorunlara neşter vurulmuştur. Dünyada birçok ülke hükümet krizleri ve siyasi istikrarsızlıklarla boğuşurken Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yönetimde sağladığı istikrarla adeta bir çınar gibi kök salmakta, yükselişe geçmektedir. Türkiye, dünyanın ufkunda bir yıldız gibi parlamaktadır. Eski parlamenter sisteme dönme arzusu siyasi bir körlük, müzmin bir ufuksuzluk, geçmiş deneyimlerden ders almayan bir akılsızlıktır. Gazi meclisimiz, yeni sistemde sağlanan istikrar sayesinde tarihimizde ilk defa 6. yasama yılında çalışmalarını sürdürmüş. TBMM, 27. yasama döneminde 14 Parti, 5 grup ve dört bağımsız milletvekili ile çoğulculuğu ve temsilde adaleti sağlamış, 103 yıllık tarihinin güçlü, fonksiyonel ve demokratik meclisine sahiptir."

Akçay, Türkiye'nin muhteşem yükselişinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını kaydetti.