Akbank'ın yanıltıcı kampanyası müşterileri mağdur etti!

Son günlerde bazı Akbank müşterileri, bankanın sunduğu "0 faizli Artı Para" kampanyasıyla ilgili şikayetlerini dile getirmeye başladı. İddialara göre, banka tarafından SMS yoluyla bildirilen kampanya kapsamında müşterilere faizsiz nakit kullanım imkanı sunuluyor ancak kullanım sonrası standart faiz oranları uygulanıyor.

Müşteri İddiaları Neler?

Birçok müşteri, Akbank'tan aldıkları SMS bildirimlerinde "0 faizli Artı Para" kampanyasından bahsedildiğini ve bu teşvikle ek hesaplarını kullandıklarını belirtiyor. Ancak hesap özetlerini incelediklerinde, beklediklerinin aksine standart faiz oranlarının uygulandığını fark ettiklerini söylüyorlar. Bu durumun yanıltıcı olduğunu düşünen müşteriler, banka ile iletişime geçerek şikayetlerini iletmeye çalışıyorlar.

Akbank'ın "0 faizli Artı Para" kampanyasıyla ilgili iddiaların netlik kazanması için bankanın bir açıklama yapması bekleniyor. Müşterilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer durumların tekrarlanmaması adına gerekli adımların atılması önem taşıyor.

Müşterilere Tavsiyeler

Detayları Okuyun: Bankalardan gelen kampanya mesajlarının detaylarını dikkatlice inceleyin ve varsa küçük puntolarla yazılan şartları okuyun.

Belgeleri Saklayın: Kampanya ile ilgili tüm iletişim ve belgeleri saklayarak olası bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanabilirsiniz.

İletişime Geçin: Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda öncelikle bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek durumu açıklayın ve çözüm talep edin.



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