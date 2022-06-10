Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Son olarak 7 Haziran gece yarısı itibarı ile gelen zammının ardından motorin fiyatı 28 TL’ye dayandı. Mazot fiyatlarında senelik zam oranı %286 seviyesine çıktı.

Edinilen bilgiye göre, LPG'ye ve benzine yeni bir zam bekleniyor.

11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam bekleniyor.