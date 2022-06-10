Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Benzin ve motorine zam haberleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kurundaki artışa bağlı olarak yükselişe geçen brent petrol varil fiyatı, motorin ve benzin fiyatları zammı haberlerini de beraberinde getiriyor.
Son olarak 7 Haziran gece yarısı itibarı ile gelen zammının ardından motorin fiyatı 28 TL’ye dayandı. Mazot fiyatlarında senelik zam oranı %286 seviyesine çıktı.
Edinilen bilgiye göre, LPG'ye ve benzine yeni bir zam bekleniyor.
11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam bekleniyor.
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