AK Parti'de adaylık başvuru ücreti belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarını dün AK Parti Genel Merkezinde sürdürdü. Erdoğan, video konferans sistemi ile il başkanlarına hitap etmeden önce kurmayları ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre toplantıda adaylık başvuru ücretleri ile ilgili değerlendirme yapıldı. AK Parti'nin adaylık başvurusu için erkek adaylardan 20 bin lira, kadın ve genç adaylardan 10 bin lira, engellilerden ise 5 bin lira talep etmesi öngörüldü.

AK Parti'den aday adayı olmak isteyenler başvuru ücretini parti yerine AFAD'ın deprem hesabına yatıracak.

Kesin rakamlar yarın düzenlenecek basın toplantısının ardından kamuoyuna açıklanacak.

CHP'de bu rakam 30 bin TL

CHP ise aday adayı olmak isteyenlerden 30 bin lira ücret talep edecek. Engelliler, kadınlar ve gençlerde ise aday adaylığı için 15 bin lira ücret şartı koşulacak.

2018'de 6 bin liraydı

AK Parti, 2018 milletvekili seçimlerinde erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira başvuru ücreti almıştı. 2018 seçimlerinde AK Parti'ye 7 bin 329, İYİ Parti'ye 2 bin 800, MHP'ye 1.815, CHP'ye 1.592 kişi aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.