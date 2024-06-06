AK Parti, Öğretmen Meslek Kanunu’na çalışıyor!

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda çalışmalar başlatıldı. TBMM AK Parti Grubu tarafından önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulmak üzere çalışılmaya başlanan kanun taslağına göre, yetersiz görülen öğretmenler merkeze çekilerek geri hizmete alınacak, eğitim fakültesini bitirenler ise öğretmen akademisinde eğitimden geçirildikten sonra atanacaklar.

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" maddesi tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM’ye sevk edilmek üzere hazırlanıyor.

Yeni düzenlemeye göre yetersiz olan kadrolu öğretmenlere genel idare hizmetleri sınıfında (veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi çalışmalar) kadro verilerek merkeze alınacak.

Düzenlemede bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenlerin akademi tarafından eğitime alınacağı ifade ediliyor.

Bu kişilerin düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınacağı ve ikinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacağı belirtildi.