AFAD'dan deprem sonrası çok önemli uyarı: İnternet ve SMS'si tercih edin

Vatandaşlara çağrıda bulunan AFAD, 'Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin' denildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.