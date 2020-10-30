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AFAD'dan deprem sonrası çok önemli uyarı: İnternet ve SMS'si tercih edin

Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan internet ve SMS uyarı geldi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan AFAD, 'Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin' denildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.

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