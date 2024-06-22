Adıyaman'da korkutan deprem!
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.
Deprem, yerin 12.04 km derinliğinde geerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-06-22
Saat:09:01:49 TSİ
Enlem:38.11694 N
Boylam:38.33583 E
Derinlik:12.04 km
Detay:https://t.co/WozF6FCfSk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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