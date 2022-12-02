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AB ülkeleri, tavan fiyat konusunda anlaştı!

AB ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı

AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde uzlaştıkları belirtildi.

"Büyükelçiler, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat konusunda bir anlaşmaya vardılar" ifadesi kullanılan paylaşımda, kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğine işaret edildi.

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