75 günlük çalışma başladı: E-5'te yoğun trafik!
Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametindeki 4 yolda şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.
Çalışma kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, kapalı olacak şeritler şu şekilde sıralandı:
"Güney yanyol Ankara istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Ankara istikameti sağ şerit, kuzey yanyol Edirne istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Edirne istikameti sağ şerit."
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