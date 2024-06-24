6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 6 ilde Bayram tatili boyunca DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Bayram tatili boyunca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-46” operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Kesintisiz 365 gün Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.