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4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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