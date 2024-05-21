28 ilde FETÖ operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.