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28 ilde FETÖ operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik 'Kıskaç-16' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Ankara merkezli 28  ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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