AjansHaber.com.tr Dünya 27 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dikildi

27 yıl sonra işgalden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi.

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi.

Kelbecer’de Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı anlar ve kent genelinden görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Kelbecer’deki evlerin büyük oranla tahrip edildiği görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e rapor veren asker, "Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan’dır" diye konuştu.

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