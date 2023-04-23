23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun...

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çocuklar için, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" demişti.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 1 Kasım 1922'de Saltanatın Kaldırılması ve Çocuk Esirgeme Kurulu tarafından başlatılan "Çocuk Haftası"nın aynı anda kutlandığı en önemli ulusal bayramlardan birisi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cemiyetlerinden birisi olan ve 1921 yılında kurulan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti yani bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 23 Nisan 1927 tarihi "Çocuk Günü", 1929 yılında ise 23 Nisan haftası "Çocuk Haftası" ilan edildi.

Çocuk haklarıyla ilgili ilk evrensel bildiri, çocuk hakları alanında atılan ilk adım beş maddeden oluşan "Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi'ydi.

Çocukların yaşatılmaları, gelişmeleri ve korunmalarının uluslararası düzeyde temel ilke olarak ilk defa ele alındığı bu beş maddelik bildirgeyi Türkiye adına 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk imzaladı.