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1 TL tuvalet ücretini vermedi diye göğsünden bıçaklandı!

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki cami tuvalet görevlisi Hakan G. (31), 1 TL ücretini vermeyen Ali B.'yi (25) göğsünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 TL ücreti vermeyen Ali B. ile tartıştı.

Ağır yaralandı

Bu sırada Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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