1 haftalık tatil sona erdi: Yarın dersbaşı yapılacak

Öğrenciler için eğitim süreci yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Yarın dersbaşı yapılacak

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen dersbaşı yapmış olacak.

Bir sonraki tatil Ocak ayında

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül tarihinde başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran'da sona erecek.