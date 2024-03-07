Zelenskiy yarın Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yarın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşeceği belirtildi.

Görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabından yapılan paylaşımda “Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" İfadeleri yer aldı.