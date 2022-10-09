Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 ölü!

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Zaporijya şehrine saldırı düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Zaporijya Geçici Belediye Başkanı Anatoliy Kurtev de düzenlenen füze saldırısında sivillere ait bazı evlerin yıkıldığını, çok sayıda evin de zarar gördüğünü kaydetti.

Kurtev, saldırıda şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rus güçleri, 6 Ekim'de de Zaporijya şehir merkezinde bir binaya roket saldırısı düzenlemiş ve yine 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.