MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim ve sınavlara salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu. Açıklamada, 1 Mart Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'ndaki değerlendirmeler neticesinde eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.