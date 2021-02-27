MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim ve sınavlara salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu. Açıklamada, 1 Mart Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'ndaki değerlendirmeler neticesinde eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim ve sınavlara salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu. Açıklamada, 1 Mart Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'ndaki değerlendirmeler neticesinde eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.
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