Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 39 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudut kartalları Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede bu kişilerden 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.