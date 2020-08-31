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Türkiye'den skandal görüntüye sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimine çok sert tepki: Yeni bir korsanlık örneğidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimine çok sert tepki göstererek "Yeni bir korsanlık örneğidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Çelik son dakika açıklamasında; "Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır." dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur.

Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır.

Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.

 

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