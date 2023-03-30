YSK'dan adaylık kararı!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yapmış olduğu itirazı oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Yener'in açıklamalarından satır başları:

Kurumumuza yapılan değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın 'Millet' isminin kullanmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir. Millet İttifakı ismi 2023 seçimlerinde kullanılabilecektir. Saat 17.00 itibariyle itirazlar değerlendirilmiştir.

"Erdoğan'ın adaylığında engel yok"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itirazlar yapılmıştır. Kurumumuz itirazları değerlendirmiş ve her 3 aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar vermiştir.

Seçimlere alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı olarak girecek.

"Pusulada sıralama için kura çekilecek"

Cumartesi saat 14.00 itibariyle adayların pusulada yer alacağı sıralama için kura çekilecektir. Seçim kararının iptal edilmesine yönelik yapılan başvurular da değerlendirilmiş ve reddine karar verilmiştir.