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YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

yks

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