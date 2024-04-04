YDUS sonuçları yarın açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçları yarın, 5 Nisan Cuma günü, saat 10.00'da açıklanıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.