Yanık: “Azerbaycan, ön Asya'nın muhafaza kapısıdır”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.

Yanık, Meclis'te gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet tek millet olduğunu, bu nedenle Azerbaycan halkını kendilerinden farklı görmediklerini vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin herhangi iki devlet arasındaki ilişkiden çok daha öte bir anlam taşıdığını dile getiren Yanık, bu işbirliğinin Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik boyutu kazandığını belirtti.

Azerbaycan'ın Türk dünyasının ön Asya'daki muhafaza kapısı olduğunu söyleyen Yanık, bu nedenle Türkiye'nin varlığının Azerbaycan için, Azerbaycan'ın varlığının da Türkiye için çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karabağ zaferini anımsatan Yanık, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilgili konularda uluslararası alanda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini kaydetti.

Derya Yanık, Karabağ'da Ermenistan tarafından yapılan insan hakları ihlallerine ilişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun daha önce bir rapor hazırladığını, komisyon olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi. Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.