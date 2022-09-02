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Yakalanan HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda, sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in emniyete getirilişi sırasında saçının boyalı olduğu görüldü.

HDP'li Semra Güzel ile iki şüpheli daha yakalandıHDP'li Semra Güzel ile iki şüpheli daha yakalandıGündem

Güzel'in tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi.

Öte yandan, Güzel ile yakalanan Aladdin G. ile Fırat D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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