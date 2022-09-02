Yakalanan HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda, sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in emniyete getirilişi sırasında saçının boyalı olduğu görüldü.

Güzel'in tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi.

Öte yandan, Güzel ile yakalanan Aladdin G. ile Fırat D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.