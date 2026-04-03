İtfaiye eri dumandan bayılan kediyi kalp masajıyla kurtardı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin özverili müdahalesiyle söndürüldü. Sinan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan alevler, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, dairede mahsur kalan İrem S. kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen ev sahibine ise ambulansta müdahale edildi.
Ancak asıl mucize evin kedisinin kurtarılma anıydı. Yoğun duman nedeniyle baygın halde dışarı çıkarılan kediye itfaiye erleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekiplerin pes etmeyen müdahalesi sayesinde kedi yeniden nefes alarak hayata tutundu.