Veteriner basan travestiler hakkında şok iddia!

Ankara'da hastalanan kedisini veteriner kliniğine bırakan travesti, kedisinin ölümü üzerine veteriner hekimi tekme tokat dövmüştü.

Arkadaşlarıyla kliniği basan travestinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayın ardından veteriner hekim şikayetçi olsa da saldırgan travesti serbest bırakılmıştı.

Kliniği basmadan önce veteriner hekimi arayarak tehdit ettiği öğrenilen saldırgan travesti hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Saldırgan travestilerin daha önce de cins kedileri tedavi için aynı kliniğe götürdükleri ve kedileri çiftleştirerek sattıkları iddia edildi.