VAR sistemi kaldırılacak mı? TFF Başkanı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, sportradar ile anlaşma imzaladı. Büyükekşi, son günlerde tartışılan VAR sistemi hakkında konuştu. Mehmet Büyükekşi, VAR sisteminin kaldırılması tartışmalarına yanıt verdi.

TFF Başkanı Mehmet Büüykekşi törende yaptığı konuşmada; "Yaklaşık 4 ay önce göreve geldik. Futbolumuzu bulunduğumuz konumdan elit seviyeye çıkarmak için çalışmaya başladık. Projelerimizden birisini de bugün hayata geçireceğiz. TFF 2. Lig ve 3. Lig için iki önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu liglerde bulunan 92 kulübün gelirini 5 yıllığına artıracak bir yayın anlaşması imzaladık." dedi.

Büyükekşi sözlerinin devamında; "Sportradar ile yaptığımız anlaşma ile birlikte şeffaflık teknolojisi bundan sonra TFF 2. Lig ve 3. Lig'de de devreye sokulacak. Bu liglerde olağan dışı bahisler olursa, bize bildirilecek. Bu liglerimiz çok daha güvenli hale gelecek. Bu zamana kadar yayın haklarında yapılan girişimler başarısız olmuştu. Anlaşmanın Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Milli Takım yorumu

EURO 2024 elemelerindeki grubu değerlendiren Büyükekşi; "Önümüzdeki Mart ayında maçlar başlayacak. İlk maçımız Ermenistan'la olacak. Diğer gruplara baktığımızda Milli Takımımızın grubu avantajlı görünüyor. Hedefimiz bu grupta ilk 2 içerisinde olup Almanya'da ülkemizi temsil edebilmek. Almanya aynı zamanda Türkiye dışında en çok Türk'ün olduğu yer. Dün de Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu oldu." dedi.

TFF Başkanı sözlerinin devamında; "Eğer biz birlik beraberlik içerisinde olursak; dünyada başaramayacağımız hiçbir şey yok. Kasım ayında iki tane hazırlık maçı yapacağız. Bu iki takım 2. torbadan kuraya girmişlerdi. İkisi de oldukça iddialı takımlar." açıklamasında bulundu.

VAR sistemi ve hakem performanslarına gelen eleştiriler

Büyükekşi hakem yönetimleri hakkında; "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlar da birçok hata yapılırdı." dedi.