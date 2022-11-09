Van'da 235 şüpheli yakalandı!
Van'da geçen ay güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1-31 Ekim tarihlerinde ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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