Van'da 235 şüpheli yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1-31 Ekim tarihlerinde ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.