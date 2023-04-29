Usta yönetmen hayatını kaybetti!

Sinemada, yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalışan Duygu Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Seyhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecektir."

Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.