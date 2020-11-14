Ümit Özdağ: Ben yalancıyım, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu?

Haber Global'e konuşan Özdağ, "İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu? Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir?" diye sordu.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Disiplin Kuruluna 10 sayfadan oluşan ve İyi Partinin kuruluşundan bu yana neler olduğunu ortaya koyan 10 sayfalık yazılı savunma verdim. Ben parti disiplini ne gerektiriyorsa onun gereğini yapıyorum. Metnin içeriği ile ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum.

"Kongreden tek bir kişi kârlı çıktı, o da Buğra Kavuncu"

Buğra Kavuncu ile ilgili adli bir soruşturma başlatıldı. Ben bunu adli bir mücadele değil siyasi bir mücadele olarak görüyorum. FETÖ'ye karşı kanını dökenler, FETÖ'ye karşı mücadele edenler bu partiyi kurdular. FETÖ'nün partimize sızmasını engellemek için üç buçuk yıldır çalışıyorum. Buğra Kavuncu'ya karşı defalarca uyarmama rağmen, genel başkanımız Buğra Kavuncu'yu parti sözcüsü yaptı. Ardından İstanbul İl Başkanı yapıldı. FETÖ'nün bizim partinin içine nasıl sızmak istediğini genel başkanımıza anlattım. Kongreden tek bir kişi kârlı çıktı, o da Buğra Kavuncu.

"Akşener parti kurmamı istedi"

Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FETÖ ve PKK'ya övgüler dizen bir akademisyen divana getirildi. Bekledim ama Akşener benimle görüşmeyi reddetti. Reddetmekle kalmadı, bana bir kişiyi ve bir çalışma yollayarak benim partiden ayrılarak bir parti kurmamı istedi. Siyasi kariyerimi de planlamış. Bunun için bir kamuoyu araştırması da yaptırmış. Bir siyasi partinin genel başkanı, birlikte kurucusu olduğu kendi partisinden bir milletvekiline bunu nasıl yapar?

"Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım"

HDP ve diğer iki parti ile birlikte bir anayasa taslağı hazırlandı. Ümit Özdağ bu anayasa taslağını açıkladığı zaman Sayın Akşener ve parti kurmayları siyasi nezaket sınırlarını zorlayarak, sağlık sorunlarım olduğunu söyledi.

İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu?

Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir? Kemal Kılıçdaroğlu bu anayasa taslağını "Biz hazırladık" diyor. Anayasa çalışması var. Bunun bir örneğini gösterdi. Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım. Bu çalışma bittiğinde bir örneğinin İYİ Parti adına çalışmaya katılan Ahmet Kamil Erozan'a verildiğini söyledi.

"İYİ Parti adına görüşmelere Erozan katılmış"

Uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin 13 Ocak 2018- 7 Mayıs 2018. HDP temsilcilerini Kaboğlu bana söyledi ama ben açıklamam. Kaboğlu'nun bana verdiği metinde bazı maddeler yazılmış. Bunu 28 Haziran 2018'de gazeteci Uğur Koç'un haberinden öğrendim. O tarihte İYİ Partinin Genel Sekreteri olan Aytun Çıray'ı aradım. "Benim haberim yok arayayım" dedi. Bana döndü ve "İYİ Parti adına görüşmelere Erozan katılmış" dedi.

Ortada CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin hazırladığı bir taslak var. Kılıçdaroğlu 2 yıl önce açıkladı. Bu kadar açık ve net.

Kaboğu, "Bu toplantıları yaptık, dört partiden uzmanlar katıldı ve bu ilkeler ortaya çıktı" dedi. Akşener ise "CHP ile de katılmadık, Saadet Partisi ile de katılmadık" diyor. Bundan sonra mesele benimle Akşener arasında değil, Kılıçdaroğlu ve Kaboğlu ile İYİ Parti yetkilileri arasındadır.