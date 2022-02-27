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Ukrayna'da yurtdışından gelen gönüllüler için özel birlik kuruluyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yurt dışından gelecek gönüllüler için yabancılardan oluşan birlik kurulacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgalinin dördüncü gününde, yurt dışından gelecek gönüllüler için yabancılardan oluşan bir birlik kuracaklarını açıkladı.

Kiev'den Rusya saldırılarının dördüncü gününde düzenli olarak Ukraynalılara ve dünyaya seslenen Ukrayna lideri Zelenski, savaşmak için yurt dışından gelecek gönüllülerden oluşacak bir uluslararası birlik kuracaklarını söyledi.

 

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