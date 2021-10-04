Twitter’dan Taliban’a yasak

Twitter'dan çarpıcı karar! Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'i kısıtladılar

Twitter, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'la ilgili şok bir adım attı. Twitter Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in hesabına kısıtlama getirdi.

Afganistan’da günler süren çatışmaların ardından yönetimi ele geçiren Taliban, hükümeti açıklamasının ardından ülkede değiştirmeyi planladığı konularda çalışmaya başladı. Bu çalışmalarla ilgili de Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid belirli aralıklarla basın toplantısı gerçekleştiriyordu. Fakat dünyanın önemli sosyal ağları arasında yer alan Twitter’dan Taliban'a karşı şok bir hamle geldi.

Farsça ve Peştuca paylaşımların yapıldı hesap askıda

Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.

İngilizce hesapa dokunulmadı

Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır" ifadesi ile karşılaştı. Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.