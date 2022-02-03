“Türkiye Uzay Ajansı (TUA) üniversiteler ile iş birliğini sürdürüyor”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile imzalanan protokoller kapsamında; kurumların sahip olduğu birikim ve altyapı kullanılarak uzay teknolojileri alanında ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaların yapılması, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi konularında iş birliği yapılması amaçlanıyor.

Türkiye Uzay Ajansı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) arasında Milli Uzay Programı’na katkı sağlayacak çalışmalar yapmak üzere iş birliği protokolü imzalandı. İki kurum arasında 5 yıl süreyle geçerli olacak iş birliğine ilişkin protokol, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim AYDINLI tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir törenle imzalandı.

Türkiye Uzay Ajansı bir diğer üniversite iş birliğini de Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile gerçekleştirdi.

Protokol, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay tarafından Türkiye Uzay Ajansı’nda gerçekleştirilen bir törenle imzalandı.

Törene, TUA Başkan Yardımcısı Metin Kibar, THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Tunç ve THK Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Meltem Y. İmamoğlu katıldı.