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Türkiye seçimini yapıyor! 81 ilde oy verme işlemi devam ediyor!

Türkiye, beş yıl boyunca görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için sandıkta oy kullanıyor. Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

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2023 seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.

YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59’a kadar ilan edecek.

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