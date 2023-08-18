Türk İHA'ları Japon basınında!

Terörle mücadelede Türk ordusunun en önemli askeri araçlarından biri haline gelen İHA ve SİHA'lar dünya basınının gündeminden düşmüyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüyle ön plana çıkan Türk İHA ve SİHA'larını bu kez de Japonya'nın önde gelen basın kuruluşu Nikkei mercek altına aldı.

Özellikle BAYKAR'ın rolüne dikkat çeken Nikkei, "Türk drone üreticisi BAYKAR, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor" başlığı ile paylaştığı haberinde Türk İHA ve SİHA'larının Suriye, Ukrayna, Azerbaycan ve Libya'da önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

Nikkei, BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar SİHA'ların asimetrik savaşta en iyisi olduğunu yazdı.

BAYKAR'ın Rusya-Ukrayna savaşındakirolünün ardından adından söz ettirdiği ve birçok ülkeye ihraç edldiği belirtilen haberde, "2018'den bu yana Baykar, insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladı. Geçen yıl Baykar, 1.1 milyar doları aşkın ihracat açıkladı" ifadelerine yer verildi.