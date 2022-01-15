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Türk Hava Yolları'nda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

THY, iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Yolcuların HES kodu ibrazı yeterli olacak.

THY'nin iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Konuyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Ekşi paylaşımında, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre; yolcular için HES kodunun ibraz edilmesi yeterli olacak.

THY

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