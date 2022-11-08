Türk Hava Yolları Avrupa birincisi!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) Genel Müdürü Eamonn Brennan, sosyal medya hesabından 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerini paylaştı.

Belirtilen tarihler arasında günlük 2 bin 222 uçuş ile Ryanair Group ilk sıradaki yerini korurken, THY ikinci, Easjet ise üçüncü sırada yer aldı.

Eurocontrol tarafından haftalık yayınlanan raporda uçuş sayısına göre Avrupa’daki taşıyıcılar arasında ilk sırada yer alan İngiltere’nin düşük bütçeli taşıyıcısı Ryanair, bir önceki rapora göre uçuş sayısı yüzde 22 azalırken 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 5 artış gösterdi.

THY ise, belirtilen tarihler arasında 1247 sefer yaparak önceki haftaya göre yüzde 2 artış, 2019’un aynı dönemindeki verilerine göre yüzde 1 düşüş yaşadı.

Easyjet, günlük 1185 sefer ile raporda üçüncü sırada yer aldı. Uçuşlarında son iki haftada yüzde 13, 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 26 azalma görüldü.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından paylaştı.

✈️ Yine yükseklerden uçuyoruz.



Günlük 1247 uçuş ile Avrupa'da bayrak taşıyıcılar arasında 1.inciyiz.



Aşağıdaki rapora göre:



THY🇹🇷: 1247 🏆

Lufthansa:1134

Air France:995

British Airways:705

KLM: 646

SAS:589



Maşallah diyelim 🙂 https://t.co/FCeewlFbMd pic.twitter.com/ES8BoMwCQU — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) November 7, 2022

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Son 20 yılda 8 kat büyüyen Türk Hava Yolları, aynı zamanda 20 sene boyunca (2 yıl hariç) her sene kar etti.