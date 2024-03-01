Turgut Altınok'tan üniversiteli gençlere müjde!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Atakule AK Gençlik Buluşması"na katıldı.

Öğrencilere müjdeyi verdi

Seçilmesi halinde alacağı elektrikli otobüsler ile duraklarda kuyruk sorununu çözeceğini ifade eden Altınok, 18 yaş ve üstündeki üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz hale getireceğini aktardı.

"Durakta otobüs bekleme dönemini bitireceğiz"

Altınok, toplu ulaşımda ciddi sorunlar olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

Ulaşım problemini çözeceğiz. Maalesef şu an Ankara Büyükşehir Belediyemiz, otobüslerin tamirini yapamıyor. Hızlıca Ankara'ya elektrikli otobüs alacağız. Durakta otobüs bekleme dönemini bitireceğiz. Beytepe Kampüsümüzde gençlerle konuşuyorum. 'Tıkış tıkış gidiyoruz' diyorlar. Üniversite ile duraklar arasındaki ringleri çoğaltacağız. Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz.

"10 bin öğrenci için konut yapacağız"

Üniversite öğrencilerine çeşitli destekler vereceğini dile getiren Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

20 bin üniversite öğrencimize ayda bin 500 lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız. Yine evde kalmak isteyen 10 bin üniversite öğrencimiz için ev yapacak, sembolik rakamla kiraya vereceğiz. Gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında destekleyeceğiz.