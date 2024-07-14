Trump'a suikast girişimi
ABD Başkan adayı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğradı. Kulağından vurulan Trump hastaneye kaldırılırken saldırganın öldüğü belirtildi. Trump'ın vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
ABD'de suikast girişimine uğrayan başkan ve başkan adaylarının arasına Donald Trump da eklendi.
Donald Trump, miting için gittiği Pensilvanya'da, konuşmasını gerçekleştirdiği sırada sağ kulağından vuruldu.
Üst üste 7 el silah sesinin duyulduğu saldırıda, Trump'ın ilk silah sesinin ardından kulağını tuttuğu görüntülere yansıdı. Korumaların Trump'ı yere yatırmasının ardından saldırgan etkisiz hale getirildi.
Bazı seçmenler Trump'ın öldüğü endişesiyle kürsüye yöneldi. Bunun üzerine Trump yanağından kanlar akarken, sağ elini havaya kaldırarak kürsüden seçmenlerine mesja verdi.
Trump'a yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yapan FBI yetkilileri, suikast girişimini düzenleyenen kişinin kimliği tespit etmeye yakın olduklarını söyledi.
İşte Trump'a düzenlenen saldırı girişimi ve Trump'ın vurulma anı:
Eski ABD Başkanı Trump'ın vurulma anı kameralara böyle yansıdı⬇️pic.twitter.com/k5viw9X8Ct— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 14, 2024
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