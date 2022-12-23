Trabzonspor seriyi devam ettirmek istiyor!
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında mağlup olmayan bordo-mavililer, yarın akşam konuk edeceği Fenerbahçe karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın akşam evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.
Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
Avrupa'da da mağlubiyeti yok
Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0, Ferencvaros'u da 1-0 maplup etmeyi başarmıştı.
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