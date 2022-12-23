Trabzonspor seriyi devam ettirmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın akşam evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Avrupa'da da mağlubiyeti yok

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0, Ferencvaros'u da 1-0 maplup etmeyi başarmıştı.