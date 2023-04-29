Trabzonspor kazanmayı unuttu!

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadele 2-1 Konyaspor galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçta goller; 12. dakikada Hamsik'ten, 37. dakikada Pozuelo ve 86. dakikada Soner Dikmen'den geldi.



Maçın 45+5. dakikasında Bakasetas kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un başında ikinci maçına çıkan Bjelica, henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 maçını da kaybetmiş oldu.



Trabzonspor, 45 puanda kaldı. Konyaspor ise 45 puana çıktı.