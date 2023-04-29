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Trabzonspor kazanmayı unuttu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Mücadele Konyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadele 2-1 Konyaspor galibiyetiyle sonuçlandı.
 
Maçta goller; 12. dakikada Hamsik'ten, 37. dakikada Pozuelo ve 86. dakikada Soner Dikmen'den geldi.
 
Maçın 45+5. dakikasında Bakasetas kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
 
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un başında ikinci maçına çıkan Bjelica, henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 maçını da kaybetmiş oldu.
 
Trabzonspor, 45 puanda kaldı. Konyaspor ise 45 puana çıktı.

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