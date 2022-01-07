Toyota Corolla Sedan fiyatlarına zam geldi

Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen Japon otomobil devinin 2022 Toyota Corolla Sedan için dipte 50 bin TL’den başlayan artışlar, zirve versiyonlarda 90 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Geçtiğimiz hafta Toyota Corolla Sedan modelinin giriş seviyesi 350.550 TL olan başlangıç fiyatının 404.250 TL’ye yükseldiğini görüyoruz. En pahalı Toyota Corolla Sedan ise 518.700 TL’den 600 bin TL’ye gelmiş durumda.

İşte 2021 Toyota Corolla Sedan fiyat listesi...

Benzin 1.5 Vision 404.250 TL

1.5 Vision Multidrive S 421.750 TL

1.5 Dream 438.350 TL

1.5 Dream Multidrive S 455.850 TL

1.5 Flame Multidrive S 484.850 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 511.850 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 553.850 TL

Hibrit Hybrid Dream e-CVT – 529.550 TL

Hybrid Flame e-CVT – 539.850 TL

Hybrid Flame X-Pack e-CVT – 557.850 TL

Hybrid Passion X-Pack e-CVT – 599.850 TL