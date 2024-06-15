Tokat'ta feci kaza: 18 kişi yaralandı

Kaza saat 15.00 sıralarında Niksar'a bağlı Gürceşme beldesi yakınlarında meydana geldi. Erbaa Yönünden Reşadiye yönüne seyreden minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan toplam 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa ve Niksar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.