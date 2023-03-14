Togg'un fiyatı bugün açıklanıyor!

Yerli otomobil Togg’un başlangıç paketinin 1 milyon lira civarında olması bekleniyor. Ay sonu itibarıyla çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg sahiplerine teslim edilecek.

İlk teslimat mart sonunda

Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazananlara 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek.

Şarj istasyonu

Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak.