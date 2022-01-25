THY'den İstanbul Havalimanı kararı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oluyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 24.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur'' ifadesine yer verdi.

Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak yapılacağı belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI PİSTLERİNDEN BİRİ UÇUŞLARA AÇILDI

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.

Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır" denildi.