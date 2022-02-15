Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Guangzhou'ya yapacağı uçuşlara kısıtlama getirildi.

Çin sivil havacılık otoritesi CAAC tarafından alınan kararla, THY'nin 22 Şubat-12 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak TK72 sefer sayılı uçuşlara yolcu kabul edilmeyecek. TK73 sefer sayılı Guangzhou-İstanbul seferleri ise yolculu olarak devam edecek.

THY'nin İstanbul-Hong Kong seferlerine de daha önce birkaç kez benzer nedenle 15'er günlük kısıtlama getirilmişti.

CAAC tarafından THY'nin İstanbul-Guangzhou seferlerine 50 gün boyunca kısıtlama uygulanacak.

Kaynak: Airporthaber